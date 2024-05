Valditara, "Scuola futura valorizza creatività e competenza"

"Scuola futura è importante per valorizzare la creatività, la capacità di innovazione, la competenza delle nostre scuole, dei nostri docenti, dei nostri ragazzi, per farli entrare in contatto con il territorio. Perché la gente veda quanto sia bella ed importante la scuola". Lo ha detto il ministro per l'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ai cronisti, sul piano della cattedrale di Palermo per partecipare alla quinta tappa di 'Scuola Futura', il campus itinerante dedicato alla formazione sulla didattica innovativa che si conclude oggi. Ad attendere il ministro centinaia di studenti, docenti, dirigenti scolastici con in testa il dirigente dell'ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro.

"Vogliamo far sì che la gente capisca anche che ci sono percorsi di formazione che danno un futuro eccezionale ai nostri ragazzi - ha aggiunto - che magari non sono i percorsi più gettonati, ma che sono straordinariamente importanti per la nostra società e per i nostri giovani e quindi anche per la nostra economia".

Come in ogni edizione di 'Scuola Futura' studentesse, studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale della scuola partecipano a incontri e laboratori sui temi e sulle sfide del Pnrr che li vedranno protagonisti. Nel corso della visita, una scuola ha donato al ministro un pupo realizzato da un artigiano palermitano.



