Trovato morto in casa nel ragusano, è stato un omicidio

Dopo l'autopsia, eseguita sulla salma del quarantenne Giuseppe Ottaviano, il cui corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione domenica 12 maggio scorso in via Manenti a Scicli (Ragusa), gli investigatori seguono la pista dell'omicidio. "Le prime risultanze dell'esame autoptico hanno evidenziato ulteriori traumi subiti dalla vittima, oltre a quelli già emersi dalla prima ispezione cadaverica in cui erano state da subito rilevate due ferite al capo e la frattura del setto nasale. Le gravi lesioni emerse sul corpo di Ottaviano, che hanno prodotto anche la rottura di 4 costole e una frattura della scatola cranica, escludono la possibilità di un evento accidentale o di traumi autoinferti", affermano i carabinieri.

Secondo alcuni racconti del vicini di casa, Ottaviano avrebbe parcheggiato la sua Audi Q3 sabato notte e non sarebbe più uscito. Domenica sera alcuni parenti dell'uomo si sono rivolti ai carabinieri che hanno scoperto il cadavere. Le indagini vengono coordinate dal sostituto procuratore Silvia Giarrizzo.





