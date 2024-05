Mafia: Scarpinato, separatismo è vecchio progetto dei clan

"La riforma dell' autonomia differenziata porterà una balcanizzazione del Paese e molti rischi perché il livello di governace locale è scalabilissimo.

Bastano pochi voti per conquistare asessorati strategici, non a caso la mafia ha a cuore da sempre il separatismo e non a caso la mafia voleva balcanizzare l'Italia in tre macro regioni". A lanciare l'allarme è il senatore dei 5 Stelle ed ex magistrato Roberto Scarpinato, intevenendo al convegno in corso a Palazzo Steri a Palermo su "Mafie e antimafie oggi".



