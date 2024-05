Cda Ast si dimette, Schifani chiede di sospendere la decisione

Il presidente della Regione Siciliana ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo d'Orléans i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ast (Azienda siciliana trasporti). Motivo dell'incontro la mancata approvazione, ieri in Assemblea regionale siciliana, della norma sulla ricapitalizzazione della partecipata, in conseguenza della quale, i consiglieri hanno anticipato al presidente della Regione l'intenzione di rassegnare le dimissioni dall'incarico.

Il governatore ha stigmatizzato la deliberazione della conferenza dei capigruppo dell'Ars, perché rischia di vanificare il lavoro di rilancio dell'azienda fin qui svolto, mettendo a serio repentaglio centinaia di posti di lavoro. Pertanto ha chiesto al Cda di soprassedere dalla decisione, rassicurando su un intervento del governo affinché la norma possa essere trattata in tempi brevi dal Parlamento.



