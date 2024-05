Un brano musicale ricorda la scorta di Falcone

Diventa un brano musicale la storia di Quarto Savona 15, nome in codice dell'auto blindata con la scorta di Giovanni Falcone saltata in aria con l'auto del magistrato nell'attentato del 1992. Il cantautore agrigentino Alessandro D'Andrea Calandra ha composto un brano per rinnovare la memoria della strage di Capaci. Titolo rigorosamente in siciliano: "Quartu Savona Quinnici". Il brano esce alla vigilia dell'anniversario dell'attentato (23 maggio). La scelta del siciliano viene spiegata così dal cantautore: "È una lingua potente, ricca, efficace, moderna, attuale e poi la sua anima "parla 'n sicilianu".

"Ho scritto questa canzone - aggiunge D'Andrea Calandra - per onorare la memoria dei servitori della nostra comunità civile.

Nel brano ho voluto mettere in evidenza la quotidianità fatta di piccole cose. Una camicia d'ordinanza giudicata poco adatta al clima caldo del maggio siciliano dalla mamma di un agente della scorta. Una giovane donna che si augura il marito possa tornare dal servizio in tempo per poter cenare con i loro bambini. La quotidianità che viene spezzata è la tragedia più grande e spesso la più sottovalutata e dimenticata. Nessuno potrà lenire il dolore dei familiari delle vittime. Ma di certo il silenzio allarga le ferite e questo i siciliani perbene non devono assolutamente permetterlo".



