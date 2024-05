Operaio del Coime a Palermo minaccia di buttarsi da balcone

Momenti di tensione alla protesta dei lavoratori del Coime, a Palermo. I dipendenti edili del Comune hanno tenuto un'assemblea pubblica sotto la sede dell'assessorato di via Garibaldi. Una delegazione di manifestanti è stata accolta negli uffici. Le risposte attese non sono arrivate e un operaio ha minacciato di buttarsi dal balcone. E' stato bloccato dai dipendenti dell'ufficio. I lavoratori del Coime cercavano risposte sulla vertenza in merito alla retribuzione dei lavoratori, rimasta bloccata da alcuni anni in seguito alla spending review della pubblica amministrazione e sulla quale pende un ricorso alla Corte di Cassazione. Il secondo invece interessa il tema delle pensioni.

I dipendenti del Coime lamentano infatti un pregiudizio sul proprio piano contributivo causato, a loro giudizio, da un'interpretazione sbagliata della norma. Fatto per il quale i lavoratori edili comunali avevano protestato già in diverse occasioni in precedenza. Come è avvenuto ad esempio il 7 febbraio scorso, quando una folta delegazione delle maestranze del Comune si è ritrovata sotto gli uffici dell'Inps in via Laurana. L'incontro di oggi non ha risolto le questioni sul tavolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA