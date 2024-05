Cast stellare per "Tristano e Isotta" al Massimo di Palermo

Una grande storia d'amore e morte che affonda le radici nel Medioevo ma ancora oggi di grande attualità: Tristan und Isolde, il dramma musicale in tre atti di Richard Wagner, su libretto dello stesso compositore, sarà in scena al Teatro Massimo di Palermo da domenica 19 maggio alle 18:30, per sei recite, fino al 31 maggio. L'opera di Wagner torna a Palermo dopo oltre 40 anni nel nuovo allestimento diretto da Omer Meir Wellber con la regia di Daniele Menghini e l'Orchestra, il Coro e il Corpo di ballo del Teatro.

L'opera che ha rivoluzionato il teatro musicale ottocentesco e le sue convenzioni torna sul palcoscenico del Massimo con un cast che vede eccezionali interpreti del canto wagneriano. La protagonista sarà il soprano svedese Nina Stemme, interprete di riferimento da oltre trent'anni del ruolo di Isolde, che a Palermo farà la sua ultima interpretazione del ruolo on stage.

Accanto a lei un altro svedese, il tenore Michael Weinius (Tristan), Violeta Urmana, altra voce eccellente del canto wagneriano (Brangäne) , mentre Re Marke nelle prime due recite ha la voce del basso René Pape. Nelle repliche si alterneranno con loro Samuel Sakker (Tristan) e Allison Oakes (Isolde), Irene Roberts (Brangäne) e Maxim Kuzmin-Karavaev (Re Marke). Kurwenal, servitore e amico fedele di Tristan, è Andrei Bondarenko mentre il baritono croato Miljenko Turk è Melot. Completano il cast Andrea Schifaudo (E in junger Seemann/Ein Hirt), Arturo Espinosa (Ein Steuermann) e Davide Tagliavini, che cura anche i movimenti coreografici. La scena, firmata da Davide Signorini, offre al pubblico la vista a nudo del grande palcoscenico del Teatro Massimo, disegnato dalle luci di Gianni Bertoli, dove tutti i cambi di scena sono operati a vista. I costumi sono di Nika Campisi, la drammaturgia è di Davide Carnevali, la drammaturgia dell'immagine è di Martin Verdross che è anche assistente alla regia, altro assistente alla regia Giovanni Ciacci. Assistente del direttore musicale è Tohar Gil. A istruire il Coro è il Maestro Salvatore Punturo, mentre il Corpo di ballo è diretto da Jean-Sébastien Colau.

"Il Tristano e Isotta di Wagner - dice il direttore musicale Omer Meir Wellber - rappresenta un momento di grande importanza per la musica di cui nel bene e nel male ha cambiato la storia.

La complessità dell'opera, notoriamente tra le più difficili da mettere in scena, ne fa una delle proposte più impegnative della stagione del Teatro Massimo ma lo sarebbe per ogni altro teatro al mondo".



