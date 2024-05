Aeroporto Catania compie 100 anni, Mimit emette francobollo

Oggi viene emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario da 1,25 euro appartenente alla serie "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato all'aeroporto di Catania, che compie 100 anni.

E' quanto si legge sul sito del Mimit che pubblica anche un'immagine del francobollo. La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, una delle prospettive più rappresentative dello scalo internazionale Vincenzo Bellini osservabile dalla pista di decollo, in particolare la struttura del nuovo Terminal A. In primo piano, la coda di un aereo e sullo sfondo la presenza dell'Etna che domina la scena. In alto, a destra, è riprodotto il logo del centenario dell'aeroporto. Completano il francobollo la legenda "Centenario aeroporto Fontanarossa di Catania", la scritta "Italia' e l'indicazione tariffaria "B".

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Società aeroporto Catania Spa e ottimizzato dal Centro filatelico della produzione dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa. La tiratura è prevista in duecentocinquantamilaventi esemplari, il foglio sarà di 45 esemplari. Sulla cimosa sarà presente la produzione monocromatica del logo Mimit.



