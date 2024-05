A Siracusa lo spettacolare 'Aiace' di Micheletti

Sono letteralmente un macello, con tutto insozzato di sangue e ovunque interiora e carcasse di animali, la scena e lo spettacolo nella lettura che Luca Micheletti fa di questo 'Aiace' di Sofocle nel grande scenografico spazio del teatro greco di Siracusa, dove ha aperto la 39/a stagione di spettacoli classici e sarà proposta a giorni alterni da stasera con la 'Fedra (Ippolito portatore di corona)' di Euripide e infine, dal 13 giugno, con la commedia latina 'Miles Gloriosus' di Plauto.

Il macello è quello compiuto dall'eroe Aiace che è uscito di senno per la rabbia che le armi di Achille siano state date per ragioni di stato dagli achei a Odisseo e non a lui che ne sarebbe stato il naturale erede. Quindi la notte, deciso a uccidere i greci che lo hanno tradito, tradendoli lui stesso che della coalizione partita contro Troia fa parte, finisce invece per fare a pezzi gli armenti preda di guerra, sviato, accecato dalla dea Atena. La tragedia inizia col suo risveglio e la lenta presa di coscienza di quel che gli è accaduto, grazie anche alla stessa dea che glielo ricorda e spiega, quindi capire il proprio fallimento e disonore che lo porteranno a decidere che può ripararlo solo la propria morte.

Insomma, principalmente un gran spettacolo d'effetto visivo, di movimento, più che di senso e sentimenti, e in questo allestito e costruito senza risparmi e con abilità se, quando Aiace prima di suicidarsi gettandosi sulla spada vuol salutare il figlioletto, ecco che entra in scena tenera la figlia di 18 mesi dello stesso Micheletti, che invoca la mamma in un gioco tra finzione e realtà. E poi ci sono tutti gli altri interpreti, che tendono a essere più figure instancabili nell'agitato insieme che personaggi, pur nella personalità degli interpreti che cercano una loro strada, tra cui risaltano soprattutto l'Atena di Roberto Latini e in chiusura l'Odisseo di Daniele Salvo, con accanto il Teucro di Tommaso Cardarelli, l'Agamennone di Edoardo Siravo e la Tecmessa di Diana Manca.



