'Citysea anfiteatro', a Palermo un palcoscenico sul mare

Un anfiteatro di 200 posti che abbraccia lo specchio d'acqua che lambisce il molo Sammuzzo, al porto di Palermo. Oggi è stato presentato alla città il Citysea anfiteatro al marina yachting del molo trapezoidale.

Il sipario si alzerà il prossimo 26 maggio con una rassegna estiva, ideata dallo chef Natale Giunta che di Citysea è il titolare, insieme al fotografo Pucci Scafidi e la socia Federica Inglese Drago. Ad aprire la prima serata sarà la cantante italo algerina Karima. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l'assessore al centro storico Maurizio Carta. L'anfiteatro arricchirà la movida cittadina e sarà un nuovo luogo in grado di ospitare spettacoli di musica e cabaret. Ci sarà spazio anche per i tributi dedicati ai grandi della musica internazionale, classica e jazz, programmati ogni weekend con la formula della doppia esibizione: alle 19 e alle 21,30.

I biglietti, dal costo variabile tra 25 e 30, saranno disponibili sulla piattaforma di Ticket one e presso i punti vendita del circuito Box office. Anche una biglietteria fisica, aperta un'ora prima degli spettacoli.



