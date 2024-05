Area per sepoltura dei migranti in cimitero Palma di Montechiaro

Sorgerà a Palma di Montechiaro il primo cimitero islamico dell'Agrigentino. Ad accogliere l'appello del prefetto Filippo Romano, così come ha sempre fatto in caso di tumulazioni di migranti giunti cadavere a Lampedusa, è stato il sindaco della città del Gattopardo Stefano Castellino (Fdi). Nel cimitero cittadino un'area verrà dedicata alle sepolture di quanti non sono cattolici e che fino ad ora, su richiesta dei familiari, sono stati traslati al cimitero islamico di Messina. "Il cimitero comunale di Palma di Montechiaro - ha spiegato Castellino - è in fase di ampliamento e c'è un'area che non toglie spazio né ai loculi, né alle cappelle gentilizie dei palmesi. È un area che ha anche un possibile accesso indipendente".

Palma di Montechiaro in occasione dell'apertura del cimitero islamico inaugurerà anche, nel centro storico, il muro delle Tre religioni. "Si tratta di un vecchio muro di cinta - ha concluso Castellino - che ha tre nicchie con i simboli del cristianesimo e delle religioni islamica ed ebraica".



