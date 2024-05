Strage Casteldaccia, Ballarò in silenzio rende omaggio a Pino

Il chiassoso e pieno di musica mercato di Ballarò, nel quartiere Albergheria a Palermo, oggi è in silenzio per rendere omaggio a uno dei suoi "figli" Giuseppe "Pino" La Barbera la cui famiglia ha un negozio di bombole di gas e casalinghi in via Musco alle spalle della chiesa del Carmine, e per questo è conosciuta da quasi tutti i residenti della zona. La Barbera, 28 anni, morto nella strage di Casteldaccia, che lascia la moglie ventenne e due bimbi di 5 e un anno, è nato e cresciuti tra i vicoli del mercato.

Ballarò meta quotidiana di migliaia di turisti oggi aveva gli altoparlanti, da dove normalmente viene fuori musica napoletana, muti e nessun commerciante abbanniava, cioè urlava per attirare i clienti.



