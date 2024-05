Leoluca Orlando, il Pd è vittima di contraddizioni e correnti

"Il Pd è vittima delle sue contraddizioni, della correntocrazia e di un parlamento di nominati, dove il parlamentare non conta nulla, ha soltanto bisogno di avere il suo capocorrente". Lo dice Leoluca Orlando all'apertura della campagna elettorale a Palermo per le elezioni europee che lo vede capolista nella lista isole di Alleanza Verdi Sinistra.

"Io credo che i partiti devono invece non avere cura di eleggere i propri parlamentari, ma di fare affermare una visione. Coma fa Avs, bisogna portare avanti i principi di pace, uguaglianza, libertà, giustizia sociale e ambientale. Basta con questa mortificante cultura dell'appartenenza" aggiunge.

Per quanto riguarda l'Ue, Orlando spiega che bisogna "evitare che le strutture burocratiche di Bruxelles, che non conoscono né proroga né deroga, siano al servizio di una destra sovranista e intollerante".



