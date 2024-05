Il Rigoletto di Verdi firmato da Dolce al teatro Mandanici

Debutterà sabato 4 maggio, alle 21, nel teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Sul palco, per l'opera in tre atti tratta dal dramma di Victor Hugo, nei ruoli principali ci saranno il baritono messicano Carlos Almaguer, il tenore siciliano Enea Scala e la soprano palermitana Maria Francesca Mazzara. L'opera è 'firmata' da regista Salvo Dolce e si avvale anche dell'apporto del balletto di Pietro Gorgone, del Coro Lirico Siciliano e dell'Orchestra del Teatro comunale Francesco Cilea.

Dello spettacolo fa parte anche il giovane direttore d'orchestra Alfredo Salvatore Stillo: "Sono particolarmente felice di essere tornato in Italia per dirigere un capolavoro assoluto - afferma - Rigoletto di Verdi, un'opera che amo moltissimo e di collaborare nuovamente il Coro Lirico Siciliano.

Spero di dare una nuova lettura, più fresca, di un'opera che è stata eseguita migliaia di volte, ma senza stravolgere la grande tradizione".



