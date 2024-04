Picchia e strappa ciocche di capelli alla figlia, arrestato

Un 33enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia da Carabinieri della compagnia di Acireale (Catania) dopo che aveva picchiato la figlia, che da poco era tornata a vivere col lui, colpendola anche con dei calci, strappandole delle ciocche di capelli e stringendole le mani al collo. La convivente dell'uomo, che ha assistito alla scena, ha chiamato il 112. Mentre il 33enne sgridava la donna, anche la figlia ha telefonato ai Carabinieri che hanno mandato una pattuglia sul posto. I militari dell'Arma hanno prestato soccorso le vittime, facendo intervenire un'ambulanza, e le hanno poi messe in sicurezza. Mentre gli investigatori erano ancora sul posto il 33enne è rientrato a casa. Era scalzo, in pantaloni e canottiera, con addosso un forte odore di alcool, biascicando parole sconnesse. L'autorità giudiziaria ha convalidato il suo arresto e disposto i domiciliari in un'altra abitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA