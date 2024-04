Assemblea nazionale della Cgil contro la mafia a Palermo

"Come diceva Pio La Torre, il contrasto alla mafia è il presupposto della giustizia sociale.

Eppure oggi spesso è la politica che si rivolge alla mafia. La Sicilia è stata terra di contrasto alla mafia. Ma oggi s'indeboliscono gli strumenti che arginano la mafia modificando la legge sugli appalti". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, all'Assemblea nazionale contro mafia e corruzione, organizzata dalla Cgil, che si tiene oggi a Palermo all'Istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III. Presenti, tra gli altri, il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini, il fondatore di Libera don Luigi Ciotti e Rosi Bindi, ex presidente della Commissione antimafia.

L'incontro avviene alla vigilia del giorno in cui si commemora Pio La Torre, ucciso dalla mafia il 30 aprile del 1982, segretario del Pci siciliano, promotore della normativa che aggredisce i patrimoni mafiosi e che definisce lo stesso reato di associazione mafiosa.

"Oggi inaugureremo un murale che ricorda mio padre - ha detto Franco La Torre, figlio di Pio - è un riconoscimento alle battaglie di mio padre contro la mafia. Oggi la mafia fa meno rumore. Il movimento deve aggiornare le sue analisi di lettura di questo fenomeno criminale. La lotta alla mafia è necessaria per la difesa della democrazia".



