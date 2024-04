Calcio: Palermo-Reggiana 1-2, i rosa non sanno più vincere

Sconfitta casalinga per il Palermo che perde contro la Reggiana 2-1 e allunga il periodo negativo senza vittorie davanti al proprio pubblico. L'ultima volta che il Palermo ha centrato i 3 punti in casa era il 17 febbraio contro il Como. A decidere la partita del Barbera, che ha fischiato sonoramente i rosanero, le reti di Matteo Brunori nel primo tempo, di Manolo Portanova e Paolo Rozzio nella ripresa.

Mignani manda in campo Diakitè, Lucioni e Nedelcearu in difesa davanti al portiere Pigliacelli; a centrocampo sulle fasce ci sono Buttaro e Lund con Henderson e Gomes in mezzo; Di Francesco fa da raccordo con l'attacco dove giocano Brunori e Mancuso. L'inizio della partita non è dei migliori per il Palermo che in pochi minuti deve ringraziare Pigliacelli che salva il risultato su Kabashi e Rozzio. Merito anche a Brunori che si immola sul tiro forte e diretto in porta di Pieragnolo.

La squadra rosanero non riesce a trovare spazi, ma mantiene il possesso del pallone cercando quando può la verticalizzazione.

Al 35' Lucioni in verticale pesca Brunori che addomestica il pallone saltando il portiere Satalino e mettendo in porta.

L'assistente segnala una posizione di fuorigioco dello stesso Brunori, ma il var rende giustizia al bel gol dell'attaccante e conferma la rete.

In avvio di secondo tempo pareggia i conti Portanova direttamente su calcio di punizione da una ventina di metri, il pallone s'infila alla destra di Pigliacelli sotto l'incrocio dei pali. Mignani corre subito ai ripari e mette dentro Soleri per Mancuso e Segre per l'ammonito Henderson. Il Palermo sembra avere il controllo del gioco e dà l'impressione di potere segnare da un momento all'altro, ma il gol lo fa la Reggiana con Rozzio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla destra, con un gran tiro sotto la traversa. Mignani manda in campo anche Ranocchia per Buttaro, poi Insigne per Nedelcearu e Traorè per Di Francesco. La reazione del Palermo però è affidata ad azioni sporadiche e il risultato non cambia più.



