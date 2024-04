Regole anche per gli influencer, incontro Corecom a Palermo

Dallo scorso gennaio il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato le linee guida per regolamentare l'attività degli 'influencer': "soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media". Si disciplina un'attività che ha conosciuto una forte espansione negli ultimi anni, perché d'ora in poi anche gli influencer devono attenersi alle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi. Di questo si è parlato, in mattinata, a Palazzo dei Normanni dove il Corecom Sicilia ha organizzato un convegno si "Social media e influencer tra evoluzione normativa e fenomeno sociale: il ruolo dei Corecom".

Presenti, tra gli altri, Gianfranco Marrone, professore ordinario di semiotica dell'università di Palermo, Roberto Gueli, presidente dell'ordine dei giornalisti di Sicilia, l'avvocato Alessandro Palmigiano, esperto di diritto civile e commerciale, Anna Andrea Vitrano, attrice de 'I soldi spicci' ed influencer, Antonio Donato Marra, coordinatore nazionale dei presidenti Corecom, Aldo Mantineo e Ugo Piazza di Corecom Sicilia. "Un confronto a più voci che vuol accendere i fari sul fenomeno degli influencer, che anche di recente ha conquistato la ribalta delle cronache - ha sottolineato Andrea Peria Giaconia - ma oggi vogliamo andare oltre, ci interessa guardare e analizzare anche gli aspetti meno evidenti e patinati di questa attività, verificare lo stato dell'arte dell'imponente sforzo regolatorio che sta compiendo l'AgCom, capire quale contributo ciascun Corecom possa dare, perché ognuno di noi deve fare la propria parte". Le linee guida approvate riguardano, in particolare, le misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport, prevedendo un meccanismo di richiami e ordini volti alla rimozione o adeguamento dei contenuti. Nel corso del suo intervento Marra ha annunciato che, su sua proposta, l'assemblea dei coordinatori dei presidenti Corecom ha dato il via libera all'assegnazione della delega a Peria Giaconia di occuparsi dell' "analisi e studio di possibili attività di governance per new media e influencer". Massimiliano Capitanio, commissario dell'AgCom, ha chiuso il dibattito. "Come dimostrano i recenti fatti di cronaca, regole condivise e trasparenza sui social, soprattutto in termini di pubblicità - ha detto collegato in videoconferenza Massimiliano Capitanio, commissario AgCom - fanno bene a tutti: agli utenti, in primis, ma anche a influencer e creator. L'adozione di poche e semplici linee guida era un atto dovuto perché una fascia sempre crescente di popolazione segue i social per informarsi, intrattenersi e non di rado per orientare le proprie intenzioni di spesa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA