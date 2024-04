Studenti francesi studiano il 'caso' Sambuca di Sicilia

Sambuca di Sicilia e la sua politica di rigenerazione urbana diventano un "caso" di studio in Francia. E così, la Scuola Superiore d'Architettura e l'Istituto di Scienze Politiche di Bordeaux, nell'ambito d'un partenariato scientifico, arrivano con un viaggio di studio in Sicilia alla scoperta delle buone pratiche legate alla rigenerazione sociale e territoriale. Durante la visita 42 studenti universitari, accompagnati dai sei docenti, incontreranno amministrazioni pubbliche, istituzioni universitarie, enti religiosi e associazioni culturali impegnate nel rivitalizzare contesti da tempo emarginati e periferici tra cui Sambuca.

Nel borgo Belicino, nel pomeriggio di domani, venerdì 12 aprile, incontreranno il Sindaco e alcuni rappresentanti del Governo della città oltre ai dipendenti dell'ufficio tecnico per discutere delle politiche legate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del borgo dopo il successo dell'iniziativa delle case a 1 euro. L'attenzione sarà posta, oltre che sulle famiglie di stranieri che hanno comprato casa, anche sul rilancio delle attività economiche locali e sulla promozione del turismo e della cultura.

"Le ricerche su internet - sottolinea l'architetto Luca Lotti - ci hanno mostrato l'interesse per le politiche messe in atto in questo territorio e la voglia di approfondirle. In Francia l'esperienza sambucese è ben nota, per questo abbiamo deciso di conoscere da vicino quanto è stato fatto".

"Ci fa piacere che un ente formativo francese di tale calibro guardi a Sambuca - dice il sindaco Giuseppe Cacioppo. A loro racconteremo la nostra esperienza ma sicuramente dai giovani e futuri architetti francesi abbiamo tanto da apprendere".



