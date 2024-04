Develhope-Amazon, premiate 5 startup di Campania e Sicilia

La siciliana Bekind per dare sicurezza alle studentesse universitarie fuorisede attraverso una piattaforma di community, le campane Extrafast, Green Route, Minerva e Vivi per incrociare domanda e offerta di lavoro, per valorizzare il cibo autentico italiano favorendo i piccoli produttori e il made in Italy, per incentivare il riciclaggio dei rifiuti in un approccio diretto con i consumatori e per ricondizionare le bottiglie di vino. Sono le cinque migliori startup premiate a conclusione del bootcamp imprenditoriale di 6 settimane di Develhope e Amazon, fase decisiva del programma Amazon Supply Chain and Technology Incubator.

I team provenienti da Sicilia e Campania hanno ricevuto un premio di 10.000 euro ciascuno per avviare la propria attività imprenditoriale e lanciare la nuova idea di business in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'evento si è svolto a Palazzo Bonocore, a Palermo, con la partecipazione dell'assessore al lavoro e alle politiche giovanili del Comune di Napoli, Chiara Marciani, dell'assessore all'Innovazione digitale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, della responsabile delle relazioni istituzionali per Amazon.it Rita Malavasi e del ceo di Develhope, Massimiliano Costa.

Per Fabrizio Ferrandelli "con questo programma si supportano i nostri giovani, i loro sogni e le loro speranze, si offre concretezza alle loro idee dando nuovo slancio alle politiche di innovazione. Una azione che consentirà di tenere qui, sul territorio non solo il nostro grande capitale umano, ma anche proseguire in questa rivoluzione digitale e innovativa che cambierà il volto della nostra città. Portare Palermo nel futuro, farla accompagnare in questo processo di crescita da quelli che sono i suoi talenti è forse la sfida più importante per affrontare di quella grande trasformazione digitale che abbiamo in mente".

"L'opportunità offerta da Amazon in collaborazione con Develhope ai giovani è encomiabile. Chi investe sulle giovani generazioni, sulla loro capacità di creare il proprio avvenire rappresenta una risorsa importantissima per la crescita sociale delle comunità. Nella mia città, Napoli, siamo impegnati costantemente a ricercare strumenti, costruire percorsi, sviluppare un dialogo con le nuove generazioni, e siamo sempre alla ricerca di opportunità che possano far emergere le eccellenze. Lavorare, quindi, per i giovani e la loro crescita personale, umana e professionale rappresenta per me non la prova dell'attività svolta, non un semplice dovere istituzionale, ma la naturale dimostrazione dell'impegno civico a favore della Comunità di cui i giovani sono il futuro", ha detto Chiara Marciani, assessora alle politiche giovanili e al lavoro del Comune di Napoli.



