Condannato per rapina a Prato,arrestato 2 anni dopo a Catania

Un 51enne ricercato da due anni per una condanna a Prato per rapina è stato arrestato dalla Polizia ferroviara di Catania. L'uomo è stato identificato durante dei servizi di controllo nella stazione del capoluogo etneo mentre stata acquistando dei biglietti da una cassa automatica. A insospettire gli agenti i continui sguardi che l'uomo aveva rivolto a loro. Dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia è emerso che era ricercato dal maggio 2022 in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Prato per una rapina commessa 13 anni fa nella città toscana per cui deve scontare tre anni e quattro mesi di reclusione. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.



