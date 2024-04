Coldiretti, "ad Agriumbria successo allevatori siciliani"

Nell'ultima edizione di Agriumbria, la mostra internazionale di agricoltura, zootecnia e alimentazione che si è svolta nei giorni scorsi Bastia Umbra, 46 bovini 141 sono stati portati dall'Isola. Anche con i 31 premi ottenuti si è ripetuto il successo degli altri anni dimostrando soprattutto che la Regione è leader assoluta. Lo afferma Coldiretti Sicilia che ribadisce come la zootecnia sia il comparto ambasciatore positivo con il resto del mondo e che nella maggior parte dei casi si tratta di aziende gestite e condotte da giovani che continuano a lavorare e ad essere vincenti anche in momenti drammatici come quelli attuali causati della mancanza d'acqua.

"Interventi immediati - prosegue Coldiretti Sicilia - devono arrivare a chi dell'allevamento ne fa un mestiere e che in questo momento così come rilevato nei numerosi incontri Coldiretti ritiene di subire e di non ricevere la giusta attenzione a causa di chi utilizza il comparto non per produrre ma per intercettare contributi".

"A rischio - conclude l'organizzazione agricola - c'è un inestimabile patrimonio di tutti i siciliani che è frutto di anni di lavoro sulla genealogia. Oltre alle emergenze ci preoccupa anche il periodo elettorale perché la ricerca dei voti oblia l'individuazione di soluzioni adeguate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA