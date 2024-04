A Mazara del Vallo preghiera in piazza per fine ramadan

Cinquecento musulmani si sono raccolti in preghiera stamattina all'alba sul lungomare Mazzini a Mazara del Vallo per la fine del Ramadan, mese sacro di digiuno, riflessione e preghiera per i musulmani. "Voglio estendere i miei più sinceri auguri di Eid al-Fitr a tutti i fedeli e alle loro famiglie", ha detto il sindaco Salvatore Quinci. "La nostra città è orgogliosa della sua diversità culturale e religiosa, che consideriamo una delle nostre più grandi ricchezze. La fine del ramadan ci ricorda l'importanza del dialogo interreligioso, del rispetto reciproco e della coesione sociale, principi che stanno alla base della nostra convivenza civile e del nostro impegno comune per una comunità inclusiva e accogliente", ha aggiunto Quinci.



