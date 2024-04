Protocollo Osservatorio-La Sicilia contro dispersione scuola

Un protocollo sull'informazione con il quotidiano La Sicilia, come strumento di formazione per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e della povertà educativa, è stato sottoscritto a Catania nell'ambito delle iniziative dell'Osservatorio metropolitano per la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile convocato in riunione plenaria alla scuola Maria Montessori-Pietro Mascagni.

Vi hanno aderito la Prefettura, la Corte d'appello, il Tribunale e la Procura per i minorenni, l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e l'Istituto penale per i minorenni di Bicocca.

Il protocollo si propone di sensibilizzare i giovani alla conoscenza dello strumento giornalistico, nelle sue varie forme e declinazioni, valorizzando la funzione sociale del giornalista. Sarà inizialmente operativo negli Istituti scolastici Pestalozzi, Dusmet Doria, Cesare Battisti, Montessori-Mascagni e Rita Atria, scuole "pilota" individuate dall'Osservatorio, grazie anche al supporto che sarà fornito dal professore Colloca dell'ateneo etneo.

Il Prefetto Maria Carmela Librizzi, ha sottolineato come la sottoscrizione del nuovo protocollo giunge in un momento particolarmente felice per le attività dell'Osservatorio, visto che il 27 marzo scorso il protocollo "Liberi di scegliere' è stato rinnovato a livello nazionale. "Grazie al ruolo che avrà il quotidiano 'La Sicilia' - ha osservato il Prefetto, che ha ringraziato il direttore Antonello Piraneo per la grande disponibilità - gli studenti e i giovani inseriti nei circuiti penali minorili impareranno come si realizza un giornale, entrando nel vivo dell'affascinante mondo della stampa e acquisendo sempre maggior consapevolezza della realtà del territorio in cui vivono".

L'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Catania Andrea Guzzardi ha evidenziato come la scuola sia la prima istituzione con cui si confrontano i ragazzi e l'importanza della grande vicinanza che le Istituzioni, anche attraverso l'Osservatorio, manifestano agli Istituti scolastici del territorio.

Per il presidente della Corte d'appello, Filippo Pennisi "l'intesa è un nuovo strumento per assicurare una sempre maggiore efficacia ai provvedimenti degli uffici giudiziari in tema di minori e l'intero distretto di Catania continuerà a mettere a disposizione le proprie strutture e le risorse umane per le iniziative finalizzate a promuovere percorsi educativi e di legalità".

Il presidente del Tribunale per i minorenni, Roberto Di Bella, ha sottolineato che "ciò che si sta facendo a Catania, nell'ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di devianza minorile e della povertà educative, va al di là di ogni migliore auspicio. La dimostrazione degli importanti risultati ottenuti è testimoniato dall'attenzione che le attività finora condotte hanno suscitato in diversi parlamentari, tanto da istituire un apposito comitato per la redazione di una normativa che, a livello nazionale, recepisca i principi del protocollo liberi di scegliere".

Antonello Piraneo ha messo in risalto il ruolo sociale svolto dai giornalisti, che hanno l'onere di accompagnare i lettori, specie i più giovani, a essere consapevoli di ciò che accade intorno a loro. "Il giornale - ha detto il direttore del quotidiano La Sicilia - si aprirà alla città per costituire una palestra di cittadinanza, entrando nelle scuole, discutendo con i ragazzi di temi di interesse e consentendogli di esprimersi liberamente attraverso una pagina di giornale da loro interamente curata".



