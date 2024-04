Disabili: Locatelli, 'a Sicilia fondi autonomia e comunicazione'

"Per la prima volta, quest'anno, la Regione Siciliana sarà destinataria dei fondi per l'autonomia e la comunicazione. Ripartirò a breve queste risorse ed in Sicilia riusciremo a fare arrivare 10 milioni di euro. Sono fondi destinati ai servizi scolastici di supporto, come l'educatore". Lo ha annunciato, nel pomeriggio, a Palermo, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ai giornalisti a margine della visita al 'Vivaio Ibervillea', un'area gestita dalla cooperativa 'La Solidarietà', nata nel 1981, guidata dalla presidente Serena Citrolo, in un'area dell'ex ospedale psichiatrico, dove i pazienti ricoverati in manicomio coltivavano fiori e si occupavano dell'orto, e che oggi è utilizzata dalla coop nel percorso di reinserimento nel mondo del .lavoro delle persone disabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA