Calcio: Grella, 'Catania in ritiro, tifosi delusi e arrabbiati'

"La squadra è rientrata in pullman soltanto in nottata, per via della cancellazione del volo di ritorno, di conseguenza si allenerà da mercoledì svolgendo sedute più intense e andrà in ritiro già venerdì". Lo afferma il vice presidente e amministratore delegato del Catania football club, Vincenzo Grella, dopo la sconfitta con la Virtus Francavilla e in vista della gara di domenica prossima con il Messina allo stadio Angelo Massimino.

"I nostri tifosi - scrive Grella sui canali social de Catania Fc - sono delusi, arrabbiati e preoccupati alla luce delle tre sconfitte consecutive in campionato ma possiamo superare la difficoltà, insieme. La classifica dice che siamo ancora artefici del nostro destino e liberi di concentrarci soltanto sul nostro cammino. Sono sempre convinto di dover guardare avanti e non indietro, per dare il giusto impulso positivo, c'è però la piena consapevolezza di dover lottare per evitare i playout. Questo è un momento delicato, perciò mi rivolgo con la massima sincerità a tutti quelli che amano il Catania: con la loro presenza in massa sugli spalti e infondendo coraggio in ogni secondo della gara ai nostri calciatori, li renderanno certamente più forti in occasione della partita in programma domenica, che è la più importante della stagione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA