Al Teatro Biondo la turbolenta nascita del calcio femminile

Maria Paiato è la protagonista di Ladies Football Club di Stefano Massini nella messa in scena diretta da Giorgio Sangati, che debutta mercoledì 10 aprile alle ore 21 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo.

Repliche fino al 21 aprile.

Coprodotto dal Centro Teatrale Bresciano e dal Teatro Biondo, con la collaborazione con Piccolo Teatro di Milano, Ladies Football Club è una rapsodia teatrale dal ritmo indiavolato, che si ispira alle storie delle prime squadre di calcio femminili inglesi. Massini fa rivivere in scena undici ritratti di donne, ciascuna con il proprio vissuto, tutte con una passione in comune: giocare a pallone. «Ci sono undici punti di vista diversi - spiega l'autore - undici motivazioni profondamente diverse, undici ruoli diversi, undici linguaggi e immaginari diversi perché ognuno di questi undici personaggi porta una propria visione del mondo».

A restituire in scena questa moltitudine di caratteri e sentimenti, una fuoriclasse del teatro italiano come Maria Paiato, che torna a collaborare con il Teatro Biondo, il CTB e il regista Giorgio Sangati dopo il successo de Il delirio del particolare e Boston Marriage.

È il 1917, in Europa infuria la Grande Guerra. In una fabbrica di munizioni di Sheffield, durante la pausa pranzo, un gruppo di operaie comincia a tirare calci a una palla. È l'inizio di un'avventura straordinaria, di un sogno che, tra mille difficoltà e ostacoli di ogni tipo, le undici donne porteranno avanti con incrollabile determinazione, conquistando l'affetto e il sostegno del pubblico, a dispetto delle convenzioni, della morale e della religione. Ma con la fine della guerra, gli uomini, ritornati alle loro case, cercheranno di rimettere le "rivali" al loro posto: sarà l'inizio di una nuova battaglia.

"Attraverso il punto di vista di una delle undici in campo - spiega il regista Giorgio Sangati - riviviamo il brivido delle partite: battaglie vinte o perse, in cui non sempre il risultato è quello indicato dal tabellone, così come non sempre il vero nemico è l'avversario in campo".



