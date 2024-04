Foto osé da amministratore a condomina, querele

Finisce con due querele in un commissariato di polizia di Catania una vicenda dai risvolti osé nata da una semplice bolletta condominiale. L'amministratore dello stabile sui social avrebbe chiesto alla moglie di un condomino 57enne il pagamento di 60 euro per una bolletta condominiale e avrebbe aggiunto un 'selfie' che lo ritraeva nudo e stesso sul tetto e la scritta 'ci vediamo lunedì". Il marito allora avrebbe chiesto spiegazioni e lo avrebbe minacciato.

Tutto è finito in commissariato, dove l'amministratore si è recato negando i messaggi e querelando il condomino per minacce.

Alla querela per minacce si è poi aggiunta quella per molestie telefoniche della moglie del condomino nei confronti dell'amministratore a causa dell'invio della foto a 'luci rosse'.



