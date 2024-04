"Quattro amici full frame", foto vita quotidiana esposte a Caltanissetta

(di Giovanni Franco) Erano quattro amici al bar Kennedy, tutti coetanei, che nei mitici anni '70, a Caltanissetta, definita "la piccola Atene" da Domenico Zappone , intellettuale e giornalista calabrese, amico di Leonardo Sciascia, furono "presi per incantamento" dalla fotografia. Una passione lunga oltre 50 anni, la loro. Come solisti di un'unica orchestra, gli scatti di Michele Ginevra, Pietro Ginevra, Edmondo lannello e Filippo Sproviero, compongono una sinfonia che segue lo stesso spartito: quello delle emozioni che rimangono impresse nella memoria. Alternando l'uso del colore con quello del bianco e nero, il "quartetto nisseno" racconta spaccati di vita quotidiana. "La fotografia è una mannaia che coglie nell'eternità l'istante che l'ha abbagliata", sosteneva Henri Cartier-Bresson. Le loro opere saranno esposte nella mostra "Quattro amici full frame", che si terrà nelle sale del Palazzo Moncada a Caltanissetta dal 13 al 27 aprile con intervento il giorno dell'inaugurazione di Amedeo Falci, fotografo naturalista.

Michele Ginevra gioca con i ghirigori delle gocce di pioggia che si fondano in una tavolozza di colori in digitale. Pietro Ginevra dice di amare la "street photography". Bambini, anziani, donne sono ripresi dal suo obiettivo. Edmondo Iannello sostiene di "essere affascinato dalla bellezza e dalla complessità della vita urbana".Le sue riproduzioni colgono l'attimo fuggente della "gente comune" ritratta in vari gesti ed espressioni del quotidiano, tra il sognante e l'ironico. Filippo Sproviero, è una sorta di "guru" di questo gruppo. È stato lui infatti, a trasmettere a quei ventenni di allora, l'infatuazione per la pellicola. Le opere che presenta sono "sonore", guardandole ci si immerge nel mondo del jazz contemporaneo dei grandi autori alle prese con i loro strumenti. Fra i musicisti ritratti Keith Jarrett, Cassandra Wilson, Paolo Fresu, Sonny Rollins, Hiromi Uehara, Brad Mehldau, Richard Galliano e Carla Bley, per citarne qualcuno. Gli autori di questa esposizione festeggiano i 44 anni dalla costituzione del "gruppo culturale dell'immagine" che fondarono agli inizi degli scorsi anni '80.

Per i successivi dieci anni dalla nascita, l'associazione organizzò reportage su temi sociali, sulle tradizioni popolari, sui beni culturali e ambientali, pubblicazione di libri e allestimento di diverse esposizioni.



