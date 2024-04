Progetto Palermo, errato chiedere canoni agli occupanti abusivi

"L'Agenzia nazionale per i beni confiscati chiede agli occupanti abusivi dei beni confiscati a Palermo un'indennità che va dai 300 ai 700 euro al mese. Ad una donna sono stati richiesti 36 mila euro per aver abitato dal 2020 un immobile di corso Pisani. Vengono applicati i canoni di mercato. Ma si tratta di famiglie in fragilità economica". A parlare è Mariangela Di Gangi che, insieme agli altri consiglieri di Progetto Palermo, Massimiliano Giaconia e Alberto Mangano, ha convocato stamane una conferenza stampa al palazzo Belvedere. "E' inaccettabile che l'Agenzia si comporti come un privato che vuole fare cassa e non valorizzi il patrimonio che gestisce per usi sociali - afferma Di Gangi - l'Agenzia deve tenere conto dell'emergenza abitativa così come ha fatto il Comune. E' possibile sanare le occupazioni per le famiglie che abitano beni confiscati ma che hanno diritto alla casa popolare. Deve intervenire il Comune per bloccare anche le procedure di sgombero". Secondo i tre consiglieri, "sono state inviate più di dieci richieste di sanatoria ma nelle stesse condizioni ci sono più di cento famiglie in stato di povertà abitativa". "C'è il rischio di creare una bomba sociale - aggiunge Giaconia - chiederemo di aprire un tavolo di crisi in Prefettura. Bisogna trovare una soluzione strutturale e non tampone". Per Mangano è opportuno richiamare le istituzioni alle responsabilità. "Non vorrei che in questa posizione dell'Agenzia - conclude Mangano - abbia avuto un'incidenza il governo nazionale che non vuole allargare l'offerta di sanatoria alle famiglie bisognose".



