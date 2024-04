I giovani leggono Natalia Ginzburg, giornata di studio a Palermo

L'11 aprile dalle 8,30 alle 13,30 nell'Aula Magna dell'edificio 12 in Viale delle Scienze a Palermo si svolgerà la giornata di studio I giovani leggono Natalia Ginzburg, organizzata dalla Mod-Scuola (Società per lo studio della modernità letteraria) e patrocinata dal Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo.

"L'iniziativa è il frutto di un lavoro che nasce dalla collaborazione tra scuola e università. Interverranno non solo relatrici e relatori provenienti dal mondo scolastico e accademico, ma anche studentesse e studenti di sette classi di diverse scuole secondarie di secondo grado di Palermo e della provincia (la I F del Liceo classico G. Garibaldi, la V A del Liceo scientifico A. Einstein, la IV A del Liceo scientifico M.

Rutelli, la IV A del Liceo scientifico G. Galilei, la III C del Liceo scientifico L. Failla Tedaldi di Castelbuono, la V D del Liceo Ginnasio F. Scaduto di Bagheria). Studentesse e studenti hanno letto, analizzato e interpretato alcuni testi scelti della scrittrice; ogni classe presenterà i risultati del proprio lavoro", affermano le responsabili della Mod-Scuola Palermo, Claudia Carmina (Università di Palermo), Marilena La Rosa (Liceo Einstein).



