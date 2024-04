Giornata mondiale della poesia, giovani sul Cassaro a Palermo

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il centro storico di Palermo si è trasformato in un palcoscenico dove giovani talenti hanno espresso la loro creatività e passione per le parole sul suggestivo scenario del percorso arabo-normanno, riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. L'evento "Poeticamente Giovani sul Cassaro" è stata una celebrazione della poesia in tutte le sue sfumature, organizzata con il patrocinio delle scuole facenti parte della rete Al Qasar e dell'Università degli Studi di Palermo. Il tema di quest'anno, scelto per l'occasione, è stato dedicato a Santa Rosalia, patrona della città. Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta stamane nel campus universitario di viale delle Scienze, sono intervenuti la Prorettrice per il diritto allo studio Luisa Amenta e l'assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. La giuria, presieduta dal dirigente scolastico Domenico Di Fatta e composta da sette docenti delle scuole della rete Al Qasar e da tre studenti universitari nominati dall'Unipa, ha scelto i componimenti poetici degli studenti, letti dall'attrice Stefania Blandeburgo, che saranno pubblicati a cura dell'Accademia di Sicilia.

Le sette scuole partecipanti che fanno parte della rete Al Qasar sono Nautico, Filippo Parlatore, Regina Margherita, Vittorio Emanuele, Benedetto Croce, la Scuola Media Verga e il Convitto Nazionale. Durante la cerimonia, i presidi delle scuole hanno anche sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Palermo, sottolineando l'impegno comune nel promuovere la cultura e azioni educative nel territorio.



