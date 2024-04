Pasquetta, a Palermo spiaggia di Mondello invasa dai bagnanti

La spiaggia di Mondello è stata invaa dai baganti, tra loro molti turisti che hanno scelto il capoluogo siciliano come meta per trascorrere le ieste pasquali.

Complice il gran caldo con punte di 30 gradi. E qualcuno ha fatto il bagno. Anche ieri, nonostante la foschia, tanti hanno trascorso la giornata al mare.

Intanto, anche quest'anno il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha vietato le brace nel parco della Favorita, provvedimento valido anche per il 25 aprile che il primo maggio.





