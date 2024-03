Si spacciava per maresciallo Finanza, arrestato nel Catanese

Un 56enne che in vari negozi di Paternò si spacciava per maresciallo della Guardia di Finanza prospettando anche compiti di vigilanza e controllo e prendendo merce 'rimandandone' il pagamento è stato arrestato da veri Finanzieri del comando provinciale di Catania.

L'uomo, originario della provincia di Enna e con vari precedenti penali, è stato bloccato all'uscita di un negozio di ottica dove si era fatto consegnare, senza averli pagati, un paio di occhiali. Il commerciante, confermando l'accaduto, ha denunciato l'accaduto ai veri finanzieri, che hanno accertato come l'uomo avesse adottato lo stesso schema in altri quattro negozi.

L'arrestato è indagato per usurpazione di funzione pubbliche, sostituzione di persona e truffa. Il gip ha convalidato l'arresto.



