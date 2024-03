Nasconde un kg cocaina addosso al figlio, arrestato

Aveva nascosto un panetto di cocaina di un chilo nel giubbotto del figlio minorenne con cui viaggiava in auto. Fermato per un controllo dai carabinieri mentre i militari gli perquisivano l'auto, il figlio - di cui non è stata resa nota l'età - probabilmente spaventato dal controllo, ha candidamente tirato fuori una busta di carta con la droga e l'ha consegnata ai militari. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato e sequestrato una mazza da baseball che era nascosta sotto alcune cassette di arance nel bagagliaio dell'autovettura. I carabinieri hanno inoltre segnalato la vicenda alla procura minorile per le valutazioni su provvedimenti relativi al mantenimento della responsabilità genitoriale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA