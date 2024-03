La Pelligra Holding Italia si è aggiudicata la gara di assegnazione della ex Blutec di Termini Imerese. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro Adolfo Urso al tavolo in corso al Mimit. In particolare, i commissari hanno scelto il soggetto aggiudicatario. Ora seguirà la fase formale. Il piano prevede, a quanto si apprende, 350 assunzioni.





