Intitolato a Ninni Cassarà il parco di villa Trabia a Palermo

Da oggi il parco di Villa Trabia a Palermo è intitolato a Ninni Cassarà, il vicequestore ucciso dalla mafia nel 1985. La cerimonia è avvenuta stamani, davanti all'ingresso di via Marchese Ugo, nella Giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si svolge in coincidenza con l'avvio della primavera. L'iniziativa è stata del Comune di Palermo. "Siamo venuti incontro al giusto rilievo della famiglia perché il ricordo era ancora legato alla villa di via Ernesto Basile che da anni non viene aperta a causa della necessità di una bonifica - ha spiegato il sindaco Roberto Lagalla - ecco perché abbiamo pensato di intitolare il parco di villa Trabia a Cassarà. Non volevamo che il nome di Cassarà fosse collegato ad un messaggio di oblio. Abbiamo voluto rimuoverlo affinché un luogo simbolo di questa città fosse collegato all'esempio e alla memoria di Cassarà, vittima della violenza mafiosa, che ci ha insegnato la strada della giustizia e del coraggio. Si tratta di una villa storica che è stata rinnovata nell'ambito di un progetto del Pnrr sulle aree verdi della città. Abbiamo anche riaperto l'ingresso di via Damiano Almeyda". "Sono molto emozionata per questa iniziativa - ha detto Laura Iacovoni, la vedova di Cassarà - perché il parco si trova vicino ad una villetta intestata alla mia amica Francesca Morvillo e perché uno degli ingressi è vicino alla scuola Alberico Gentili che venne frequentata da Ninni". Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il prefetto Massimo Mariani, il questore Maurizio Calvino, l'assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano.



