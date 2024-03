Ciucci, 'ponte sullo Stretto resisterà a sisma e venti'

"Il rischio sismico e il vento sono due temi che sono stati dibattuti da anni con ragionamenti continui. Il ponte per le sue caratteristiche resiste a terremoti con magnitudo superiore al settimo grado della scala Richter, per il vento il ponte ha un disegno alare costruito e immaginato proprio per considerare il vento e la velocità ad oltre 250 chilometri orari forse 300, ma la massima velocità del vento registrata sullo Stretto è stata di 100 chilometri orari ovviamente per brevi periodi". A dirlo il presidente della Società Stretto di Messina Pietro Ciucci parlando con i giornalisti ancora in attesa che riprenda la sua audizione in consiglio comunale a Messina interrotta per le proteste di rappresentanti dei comitati No ponte.

"Sono due temi noti - prosegue Ciucci - a cui è stata dedicata una grande attenzione, continueremo a studiare i venti, i terremoti e tutti gli aspetti che riguardano il progetto cercando di migliorare ulteriormente le performance e di acquisire le tecnologie più moderne e aggiornate perché è un progetto che richiede tempo di realizzazione e molta attenzione".



