Un gruppo di ragazzini ha lanciato pietre contro i vigili del fuoco intervenuti per spegnere una "vampa" (l'incendio di cataste di legna in prossimità della ricorrenza di San Giuseppe) in via Galvani, nel rione Sperone, a Palermo. In soccorso dei pompieri sono arrivati gli agenti di polizia che hanno scortato le squadre antincendio per consentire lo spegnimento delle fiamme.



