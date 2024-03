Mtb, successo per la Granfondo Valle dei Vini vince Cherchi

Grande successo per la Granfondo Valle dei Vini di mountain bike che si è svolta domenica scorsa a Sambuca di Sicilia (Agrigento) con 500 ciclisti iscritti. Il trofeo, una delle gare più importanti in calendario diventata ormai una classica, è stato vinto dal ligure Dario Cherchi con il tempo di 01.54'.39'' che ha tagliato il traguardo per primo tenendosi per mano della con il compagno di squadra della Soudan, il colombiano Hector Leonardo Paez Leon, due volte campione del mondo Xcm. I due hanno fatto il vuoto in una gara di 44 chilometri con un dislivello di 1.650 metri resa ancora più difficoltosa dal forte vento e si sono presentati in parata sulla salita finale del paese. Terzo il bergamasco Andrea Righettini, giunto con quasi quattro minuti di ritardo rispetto alla coppia di testa. In campo femminile ha vinto Chiara Burato con 02.26'.06'' davanti alla campionessa italiana Claudia Peretti e alla britannica Elizabeth Simpson "Essere subito con una nuova squadra e in una nuova categoria sul gradino più alto del podio mi rende molto contento - ha commentato Cherchi - è bello iniziare la stagione con una vittoria". Soddisfatto anche il colombiano Paez Leon: "Sono contento di cominciare la stagione contribuendo a una vittoria di squadra. Si parte sempre con il pensiero di fare bene e ho affrontato la giornata con molta motivazione, mi sentivo bene ed assieme a Cherchi abbiamo fatto la corsa. Un complimento agli organizzatori sia per il percorso sia per l'accoglienza che ci hanno riservato".

La Granfondo Valle dei Vini, giunta alla settima edizione e valida come prova di Coppa Sicilia, è stata organizzata da Gaspare Campo e Mario Martino sotto l'egida di Federciclismo attraverso l'asd Mtb Open e Acsi ciclismo attraverso l'asd Tram Over.



