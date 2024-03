La madre va dai Carabinieri di Lentini, nel Siracusano, per denunciare un episodio di maltrattamenti da parte del figlio, e lui si presenta nella stessa Stazione dell'Arma in possesso di una mazza da carpentiere e un bastone con catena utilizzato nelle arti marziali. Protagonista un 34enne che è stato arrestato per atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.

L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari



