Best in Sicily, premi a 16 eccellenze enogastronomia e ospitalità

Sono 16 le eccellenze siciliane dell'enogastronomia e dell'ospitalità che sono state premiate sul palco del Teatro Bellini a Catania per la XIV edizione del premio ideato da Cronache di Gusto. La cerimonia è stata presentata da Betty Senatore, speaker di radio Capital, insieme al direttore di Cronache di Gusto, Fabrizio Carrera Ad aprire la serata Vincenzo Russo, professore di Neuromarketing all'Università Iulm di Milano che ha parlato della potenza delle parole e della frequente frattura fra il significato di queste e le cose. "La polivalenza semantica - ha detto - viene usata sempre più spesso per esprimere l'opposto di ciò che dovrebbe".

E poi Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della Sera - intervenuto in video - ha delineato il ruolo centrale e storico della Sicilia nel Mediterraneo. Di quanto gli italiani di ogni regione si assomiglino molto più di quanto essi stessi pensino.

"L'Italia - ha detto - è come una mamma, solo noi possiamo criticarla. Tutti gli italiani - ha aggiunto - hanno un grande debito con i siciliani, un debito artistico e culturale".

Infine, il giornalista ha rivolto un pensiero ai siciliani che hanno dato la vita per combattere la mafia.

E ancora Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e imprenditore di tante cantine e aziende agroalimentari. Ha raccontato della "Sicilia che piace", dell'unicità, della bellezza e della ricchezza dell'Isola, del patrimonio umano, culturale e ambientale, non sufficientemente valorizzato. "Perché - ha detto- molti siciliani si sopravvalutano e altri si sottovalutano".

Ha concluso la serata l'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino che ha parlato "dell'orgoglio e del sacrificio di tanti siciliani impegnati nel settore agroalimentare, pilastro dell'economia della regione, che hanno portato la Sicilia ad essere modello virtuoso".



