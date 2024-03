PwC Italia, Appian e Isola Catania per occupazione stabile

Fare trovate un'occupazione stabile ai giovani in Sicilia in aziende innovative della digitalizzazione e dell'innovazione. E' l'obiettivo del progetto avviato a Isola Catania, che ospita il primo incontro europeo tra PwC Italia e Appian Emea, puntando a condividere best practices di mercato per agevolare la creazione di un modello di collaborazione con le istituzioni locali.

"Creeremo diversi posti di lavoro per giovani al Sud in grandi aziende - spiega dirlo Flavio Corpina Ceo della società di servizi Poseidon che da anni collabora con Pricewaterhouse Coopers - e tra esse molte sono riunite nel Consorzio Mediterranean health innovation hub, che hanno scelto di assumere, utilizzando come sede di lavoro un coworking in Sicilia. Molte imprese, anche multinazionali, stanno iniziando a guardare con interesse al Sud come possibile sede per il loro lavoro, grazie anche ai costi più contenuti e alla qualità della vita offerta da queste regioni".

Il digitale rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo per la Regione, che non può essere affidata alle pur notevoli performance di turismo o cultura. Negli ultimi anni, grazie al sostegno delle risorse fornite dall'Ue con il Pnrr e attraverso Il Piano strategico nazionale per la banda ultralarga, la Sicilia è diventata una delle regioni maggiormente infrastrutturate sul piano digitale.

I rappresentanti di PwC Italia e di Appian Emea dialogheranno con le istituzioni e le aziende locali per presentare le soluzioni e le applicazioni in grado di accelerare e rendere più efficiente l'implementazione di progetti di digitalizzazione e innovazione all'avanguardia, con l'obiettivo di creare una porta di accesso delle imprese al mondo dell'Industria 4.0. La collaborazione tra PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese e presente con 24 uffici su tutto il territorio nazionale con 9.000 professionisti, e Appian, leader internazionale riconosciuto nel low-code e nell'automazione dei processi, consentirà alle aziende di semplificare e modernizzare i propri processi utilizzando tecnologie avanzate nell'ambito di intelligenza artificiale, low-code, automazione dei processi e data fabric.



