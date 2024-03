Forum internazionale "pace, sicurezza e prosperità" a Palermo

Il quarto forum internazionale "Pace, sicurezza e prosperità" ha scelto Palermo: dal 17 al 20 marzo il capoluogo siciliano ospiterà migliaia di studenti di scuole superiori, universitari, cadetti di accademie e collegi militari, a confronto con accademici, professionisti militari e di pubblica sicurezza, operatori di pace, leader politici e amministratori, per esplorare le dinamiche della cosiddetta "pace positiva", il concetto filosofico teorizzato negli anni '60 del secolo scorso dal sociologo statunitense Johan Galtung che analizza le cause della guerra e gli inversi requisiti alla base e a garanzia della pace.

Le giornate del forum saranno riservate agli studenti, ai cadetti delle accademie militari e agli universitari con workshop sulla "pace positiva e inclusiva". Sono previste simulazioni, giochi di ruolo e syndicates nel corso dei quali i partecipanti verranno "calati" in uno scenario di crisi (mediatica, ambientale, politica, sociale) e spinti a collaborare in team per individuare le strategie più appropriate utilizzando il quadro degli otto pilastri della Pace positiva. I giochi di ruolo e le simulazioni sono guidati dall'Università di Palermo, gli altri panel da prestigiose istituzioni accademiche mondiali.

Partecipano i rappresentanti di oltre 40 nazioni, in collegamento e in presenza: Italia, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna; e Austria, Armenia, Belgio, Bulgaria, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Georgia, Grecia, Irlanda, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malesia, Olanda, Norvegia, Perù, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Ucraina, Ungheria.

Le delegazioni internazionali saranno accolte la sera di domenica 17 marzo a Palazzo Reale, dal presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, onorevole Gaetano Galvagno.



