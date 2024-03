Cocaina in auto e hashish a casa, arrestata spacciatrice

Agenti del Commissariato di Vittoria hanno arrestato una 35enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo della sua auto, da parte di personale delle Volanti della Questura di Ragusa, avvenuto dopo un inseguimento, la Polizia ha trovato un involucro in cellophane termosaldato contenente circa 100 grammi di cocaina, che era occultato in uno dei vani porta oggetti della vettura.

Durante una successiva perquisizione domiciliari sono stati sequestrati circa 100 grammi di hashish e il materiale necessario per confezionamento sottovuoto della droga. La donna è stata posta agli arresti domiciliari.



