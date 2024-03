'Sorella acqua', murale di Palminteri a Castronovo di Sicilia

Si intitola 'Sorella acqua', il nuovo murale dell'artista palermitano Igor Scalisi Palminteri che celebra l'acqua come elemento di vita e come parte del Creato, indissolubilmente legata all'Umanità, è stato realizzato a Castronovo di Sicilia, nel palermitano "Un percorso di democrazia partecipata cominciato mesi fa quello intrapreso con la comunità di Castronovo, con Antonino, Francesca di Innesti e in seguito con l'amministrazione comunale - spiega Palminteri -, per capire l'intervento giusto da fare sulla parete che avevamo scelto, che insiste su uno dei luoghi meno frequentati ma più suggestivi del territorio: proprio dove sorge un'antichissima fontana che è anche abbeveratoio. Per questo abbiamo deciso di concentrarci sul tema dell'acqua, preziosa sempre, in ogni tempo: l'acqua fonte di vita ma anche ispiratrice per tutte le civiltà. La mitologia, infatti, ha sempre tenuto in alta considerazione questo elemento naturale, essenziale e fondamentale per tutti noi essere umani". "Sorella Acqua trasmette un messaggio universale di rispetto per la natura, richiamando l'attenzione sulla necessità di preservare e valorizzare il bene prezioso dell'acqua. Mi sono ispirato al Cantico delle creature di San Francesco", spiega l'artista.



