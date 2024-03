Padre e figlio coltivavano marijuana in una serra indoor

Carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un 60enne e denunciato il figlio 30enne per coltivazione e spaccio di droga e per furto di energia elettrica. Militari dell'Arma li hanno sorpresi mentre uscivano da un magazzino nel quartiere Falsomiele dove è stata trovata una serra indoor con 60 piante di marijuana alte oltre un metro e un chilo di droga, tra hashish e marijuana, pronta a essere immesso sul mercato. La serra era dotata di un impianto di condizionatori e per l'irrigazione alimentato con un allaccio abusivo. La vendita della droga avrebbe fruttato migliaia di euro. Il gip di Palermo ha convalidato l'arresto.



