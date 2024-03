Expocook a Palermo, quattro giorni per il food d'eccellenza

Venticinque mila metri quadrati di area espositiva, quindici settori tematici, sei padiglioni e 250 espositori. Sono i numeri di Expocook, la rassegna del food, giunta all'ottava edizione, in programma dall'11 al 14 marzo nella Fiera del Mediterraneo, a Palermo. Per quattro giorni saranno esaltate le eccellenze enogastronomiche: degustazioni, cooking show, dibattiti, masterclass, seminari e convegni con i protagonisti della cucina italiana. L'evento è stato presentato, stamani, nella sala stampa dell'Assemblea regionale siciliana, dal project manager di Expocook Fabio Sciortino, alla presenza dell'assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e del senatore Roul Russo.

Numerose le guest star: Iginio Massari, famoso pasticcere italiano; Nicola e Mario Fiasconaro, Pino Scaringella, Giovanni Cappello, Giuseppe Causarano, Giuseppe Torrisi, Roberto Cascino.

La rassegna ospiterà anche il campionato mondiale della pizza, coordinato da Enrico Bianchini e con la presenza in giuria di maestri pizzaioli come Francesco Martucci, Antonio Starita ed Errico Porzio.



