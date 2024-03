Botte a convivente, Carabinieri usano spray al peperoncino

A Catania un 41enne che ha malmenato la convivente davanti ai tre figli è stato arrestato la notte scorsa dai Carabinieri. L'uomo ha minacciato e aggredito anche i militari del nucleo Radiomobile che sono intervenuti nel quartiere San Cristoforo per sedare una lite e per bloccarlo hanno dovuto usare uno spray al peperoncino. Il 41enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per maltrattamenti nei confronti della convivente. Il gip, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per lui l'arrestato l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA