8 marzo: Galvagno rende omaggio alle donne del suo staff

"Professioniste determinate, dinamiche, coraggiose, con un alto rispetto verso le istituzioni e i cittadini, responsabili, infaticabili e dallo spiccato acume. Sono le donne che direttamente o indirettamente collaborano con me, in uno staff in cui la presenza femminile è maggiore di quella maschile. Un segno tangibile di come sia possibile incentivare e riconoscere la parità di genere a cominciare proprio dal lavoro". Lo scrive in un post sui propri social network il presidente dell'Assemblea siciliana, Gaetano Galvagno che ha reso omaggio alle donne del suo staff con mazzi di mimose nella giornata dell'8 marzo.

"Su questo argomento c'è ovviamente ancora molto da fare e ancora tanta strada da percorrere - aggiunge - Ancora oggi, purtroppo, le cronache ci ricordano quasi quotidianamente che le donne sono vittime di femminicidio, di soprusi e discriminazioni. A tutto questo dobbiamo continuare a opporci con la forza della cultura e del rispetto. Dal profondo del mio cuore a tutte le donne, giunga il mio augurio di un futuro sempre più libero da ogni forma di prevaricazione".



